مثير وبالصور..ممثلة عالمية تشارك في مسابقة ملكة جمال الورود بقلعة مكونة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ممثلة عالمية تحمل الجنسية الصينية، شاركت خلال الأسبوع الجاري، في مسابقة ملكة جمال الورود التي نظمت بمدينة قلعة مكونة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ممثلة عالمية تحمل الجنسية الصينية، شاركت خلال الأسبوع الجاري، في مسابقة ملكة جمال الورود التي نظمت بمدينة قلعة مكونة.

وحسب المصدر ذاته فإن الممثلة المذكورة، شاركت في المسابقة، بالموازاة مع مشاركتها في بطولة الفيلم العالمي "عاصفة الصحراء" الذي يتم تصوير مشاهده بمنطقة ببومالدن دادس بتنغير، ومناطق أخرى جنوب المملكة المغربية.

وأكد المصدر ذاته أن المسابقة فازت بها فتاة في عقدها الثاني تنحدر من مدينة ميدلت وهو ما أثار استياء واستغراب بعض من أبناء منطقة قلعة مكونة الذين يرفضون مشاركة فتيات في هذه المسابقة من مناطق ومدن أخرى، وهو ما ترفضه إدارة المهرجان التي تريد الانفتاح على مختلف كناطق المغرب في أفق تحويله إلى مهرجان دولي .



