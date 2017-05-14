صادم وبالصورة ..اختطاف رضيعة من منزلها بزاكورة والقضية يمكن فيها السحر والشعوذة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رضيعة تدعى صفاء، تم اختطافها عصر أمس السبت، من داخل منزل أسرتها الموجود على مستوى جماعة بني زولي بمدينة زاكورة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رضيعة تدعى صفاء، تم اختطافها عصر أمس السبت، من داخل منزل أسرتها الموجود على مستوى جماعة بني زولي بمدينة زاكورة.

وأكد المصدر ذاته أن أسرة الرضيعة البالغة من العمر خمسة أشهر، تفاجأت باختفائها من على سريرها بإحدى غرف المنزل، وخلال البحث عنها في باقي الغرف، تبين لهم أنها غير موجودة ، وبل و احتمال أن تكون قد تعرضت للاختطاف.

وأوضح ذات المصدر أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون للأمر علاقة بالسحر والشعوذة، خاصة أن الرضيعة كانت نائمة رفقة أخيها البالغ من العمر ثلاثة سنوات، ليتم إختطافها لوحدها دون المساس بأخيها .

وأكد قريب الرضيعة المختطفة في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الأحد، أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمنزل أسرتها في الساعات الأولى من اليوم، وقامت بالمعاينة قبل فتح تحقيق للكشف عن مصير الرضيعة المجهول.