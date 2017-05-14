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صورة جديدة للملك محمد السادس مع فنان عالمي تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 12:39 صورة جديدة للملك محمد السادس مع فنان عالمي تشعل الفايسبوك | مجتمع
صورة جديدة للملك محمد السادس مع فنان عالمي تشعل الفايسبوك
نشر مهدي بنكيران مدير جميعة محبي الملك، قبل قليل من يومه الأحد، صورة رائعة، جمعت الملك محمد السادس بالفنان العالمي الكونغولي ميتر غيمس.

"شوف تيفي"

نشر مهدي بنكيران مدير جميعة محبي الملك، قبل قليل من يومه الأحد، صورة رائعة، جمعت الملك محمد السادس بالفنان العالمي الكونغولي ميتر غيمس.
وكان الفنان ميتر غيمس قد نشر بدوره خلال الأسبوع الجاري، صورة أخرى جمعته بالملك محمد السادس وبالأمير مولاي إسماعيل، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتقاعلون، بكثافة مع الصور معبرين عن سعادتهم الكبيرة لوجود علاقة صداقة بين الملك والفنان العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان ميتر غيمس الذي سبق له أن التقى بالملك محمد السادس بالغابون، عبر شهر فبراير الماضي عن سعادته الكبيرة لعودة المغرب إلى مكانه الطبيعي بالإتحاد الإفريقي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفايسبوك الملك محمد السادس الفنان العالمي الغابون

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