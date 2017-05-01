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هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 44 درجة في هذه المناطق غدا الاثنين

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 12:34 هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 44 درجة في هذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع
هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 44 درجة في هذه المناطق غدا الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الاثنين، أن يكون الطقس حارا إلى حار بكل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية.

"شوف تيفي"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الاثنين، أن يكون الطقس حارا إلى حار بكل من السهول الداخلية، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد، إضافة إلى الأقاليم الجنوبية. كما يتوقع تشكل كثل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح، فيما سيظل الطقس مشمسا بالنهار بمجموع جهات المملكة. وستهب الرياح شرقية، معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وضعيفة القوة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه على العموم بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجات بالمرتفعات، وما بين 13 و20 درجة بالمنطقة الشرقية والساحل المتوسطي وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و24 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات وغرب الساحل المتوسطي، وما بين 25 و31 درجة بالمنطقة الشرقية والسواحل الشمالية والوسطى، وما بين 32 و38 درجة بكل من اللوكوس وداخل منطقة الغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والحوز والرحامنة والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و44 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وما بين طنجة والرباط، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان، وهائجا بباقي السواحل. 

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المغرب شوف تيفي المملكة طقس حار الأقاليم الجنوبية حالة البحر

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