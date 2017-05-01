عاملة نظافة تشكو مدير مؤسسة خاصة بفاس لـ''حصاد'' بعد طردها و تعنيف ابنتها داخل المؤسسة ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
تعرضت تلميذة تدرس بالمستوى التاسع باحدى المؤسسات الخاصة بمدينة فاس, لإعتداء جسدي من طرف مدير هذه المؤسسة التعليمية بعد أن طردها هي و شقيقتها رفقة والدتهما التي كانت تشتغل في مجال النظافة داخل المدرسة المذكور.
و أكدت والدة التلميذتين لـ''شوف تيفي'' أنها اشتغلت منظفة بالمؤسسة لمدة 11 سنة مع صاحب المؤسسة و بعد وفاته مع إبنه الذي مارس عليها كافة أنواع الضغط حيث أوكل إليها بالإضافة الى النظافة مسؤولية مرافقة الأطفال الصغار و براتب شهري لايتعدى 1000 درهم , بل وأكثر من هذا أنه طلب منها التوقيع على وثيقة تثبت أنها توصلت بكافة حقوقها و هو ما رفضته السيدة قبل أن يطردها من عملها حسب قولها .
و أفادت المتحدثة أنها فوجئت صباح اليوم الموالي بإبنتيها الأولى تدرس في مستوى الأولى إعدادي و الثانية التي تعرضت للتعنيف تدرس بالمستوى الثالث إعدادي وهي ملقاة على الأرض أمام باب المؤسسة بعدما دفعها المدير بقوة على السبورة مما تسبب في إصابتها بجروح على مستوى كتفها الأيمن .
و ناشدت السيدة المتضررة وزير التربية و التعليم من أجل فتح تحقيق في هذا الإعتداء الذي تعرضت له رفقة إبنتيها اللتان لازالتا ممنوعتين من الدراسة بالرغم من احتلالهما لمراكز الأولى كل سنة .
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