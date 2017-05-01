 حصري ..الوزيرة ''لمياء بوطالب'' وفي أول خروج إعلامي لها ''أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية بطلاقة '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 44 درجة في هذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع

هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 44 درجة في هذه المناطق غدا الاثنين

عاملة نظافة تشكو مدير مؤسسة خاصة بفاس لـحصاد بعد طردها و تعنيف ابنتها داخل المؤسسة | مجتمع

عاملة نظافة تشكو مدير مؤسسة خاصة بفاس لـ''حصاد'' بعد طردها و تعنيف ابنتها داخل المؤسسة

النقط مقابل الجنس | كاريكاتير شوف تيفي

النقط مقابل الجنس

حصري ..الوزيرة لمياء بوطالب وفي أول خروج إعلامي لها أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية بطلاقة | بوليتيك

حصري ..الوزيرة ''لمياء بوطالب'' وفي أول خروج إعلامي لها ''أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية

رشيد مشقاقة يتحدث عن القاضي المجهول | ثقافة و فنون

رشيد مشقاقة يتحدث عن القاضي المجهول

صادم وبالفيديو..متبقاو تيقو: شوفو شنو لقاو عند متسولين سوريين في مدينة سلا | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..متبقاو تيقو: شوفو شنو لقاو عند متسولين سوريين في مدينة سلا

خطير... الجمارك تحجز أسلحة وخراطيش بمطار أكادير المسيرة | حوادث و حقوق

خطير... الجمارك تحجز أسلحة وخراطيش بمطار أكادير المسيرة

عاجل..هذا هو الأمر الذي وجهه الملك محمد السادس للقوات المسلحة الملكية المغربية | بوليتيك

عاجل..هذا هو الأمر الذي وجهه الملك محمد السادس للقوات المسلحة الملكية المغربية

خطير وبالفيديو.. صحاب شرع اليد سلخو مستشار جماعي بشفشاون | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. صحاب شرع اليد سلخو مستشار جماعي بشفشاون

من يلعب في طنجرة الريف؟

حصري ..الوزيرة ''لمياء بوطالب'' وفي أول خروج إعلامي لها ''أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية بطلاقة ''

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 12:22 حصري ..الوزيرة لمياء بوطالب وفي أول خروج إعلامي لها أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية بطلاقة | بوليتيك
حصري ..الوزيرة ''لمياء بوطالب'' وفي أول خروج إعلامي لها ''أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية بطلاقة ''
أكدت ''لمياء بوطالب''، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بالسياحة، في أول تصريح إعلامي لها أمس السبت, أنها مغربية بامتياز، ومن مواليد


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أكدت ''لمياء بوطالب''، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بالسياحة، في أول تصريح إعلامي لها أمس السبت, أنها مغربية بامتياز، ومن مواليد الدارالبيضاء، وأنها تجيد التحدث باللغة العامية المغربية بشكل جيد، مؤكدة أنها درست بالمدرسة المغربية وحصلت على شهادة الباكلوريا بالمغرب .

وأضافت ''لمياء بوطالب'' خلال تصريح لقناة ''شوف تيفي''،بعدما التقتها صدفة بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمدينة الدارالبيضاء، أنها تحب بلدها المغرب كثيرا، في حين تحاشت الرد على منتقديها الذين فجروا موجة من السخرية، أثناء مداخلة لها أمام البرلمان، بسبب ارتباكها...

كما تمنت '' بوطالب'' خلال التصريح الحصري ذاته, رمضانا مباركا لجميع المغاربة وللأمة والإسلامية بالتقدم والازدهار.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لمياء بوطالب اللهجة المغربية شوف تيفي موجة من السخرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..هذا هو الأمر الذي وجهه الملك محمد السادس للقوات المسلحة الملكية المغربية | بوليتيك

عاجل..هذا هو الأمر الذي وجهه الملك محمد السادس للقوات المسلحة الملكية المغربية

فرانسوا هولاند يستقر في مدينة مغربية بعد تقاعده من السياسة | بوليتيك

فرانسوا هولاند يستقر في مدينة مغربية بعد تقاعده من السياسة

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول طائرة خاصة أجنبية للمغرب بدون ترخيص | بوليتيك

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص

عاجل وبالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا | بوليتيك

عاجل وبالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رشيد مشقاقة يتحدث عن القاضي المجهول | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

رشيد مشقاقة يتحدث عن القاضي المجهول

أخ الضحية يقدم شهادة صادمة في فيديو جد مؤثر..هكذا قتلت العشيقة عشيقها في حي بنسودة بفاس | بــووز

أخ الضحية يقدم شهادة صادمة في فيديو جد مؤثر..هكذا قتلت العشيقة عشيقها في حي بنسودة بفاس

جد مؤثر..شاهد بكاء و ردة فعل شقيق العساس لي قتلوه مهاجرين من الكاميرون بقيسارية فاس(فيديو) | بــووز

جد مؤثر..شاهد بكاء و ردة فعل شقيق العساس لي قتلوه مهاجرين من الكاميرون بقيسارية فاس(فيديو)

مختل عقلي ملتحي شَعل العافية فسيارته و هاجم عساس بفاس | خارج البلاطو

مختل عقلي ملتحي شَعل العافية فسيارته و هاجم عساس بفاس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 44 درجة في هذه المناطق غدا الاثنين | مجتمع
منذ 5 دقائق

هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 44 درجة في هذه المناطق غدا الاثنين

عاملة نظافة تشكو مدير مؤسسة خاصة بفاس لـحصاد بعد طردها و تعنيف ابنتها داخل المؤسسة | مجتمع

عاملة نظافة تشكو مدير مؤسسة خاصة بفاس لـ''حصاد'' بعد طردها و تعنيف ابنتها داخل المؤسسة

النقط مقابل الجنس | كاريكاتير شوف تيفي

النقط مقابل الجنس

حصري ..الوزيرة لمياء بوطالب وفي أول خروج إعلامي لها أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية بطلاقة | بوليتيك

حصري ..الوزيرة ''لمياء بوطالب'' وفي أول خروج إعلامي لها ''أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.