حصري ..الوزيرة ''لمياء بوطالب'' وفي أول خروج إعلامي لها ''أنا بيضاوية وتنهضر باللغة العامية المغربية بطلاقة '' ﻿

أكدت ''لمياء بوطالب''، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بالسياحة، في أول تصريح إعلامي لها أمس السبت, أنها مغربية بامتياز، ومن مواليد



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



أكدت ''لمياء بوطالب''، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المكلفة بالسياحة، في أول تصريح إعلامي لها أمس السبت, أنها مغربية بامتياز، ومن مواليد الدارالبيضاء، وأنها تجيد التحدث باللغة العامية المغربية بشكل جيد، مؤكدة أنها درست بالمدرسة المغربية وحصلت على شهادة الباكلوريا بالمغرب .



وأضافت ''لمياء بوطالب'' خلال تصريح لقناة ''شوف تيفي''،بعدما التقتها صدفة بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمدينة الدارالبيضاء، أنها تحب بلدها المغرب كثيرا، في حين تحاشت الرد على منتقديها الذين فجروا موجة من السخرية، أثناء مداخلة لها أمام البرلمان، بسبب ارتباكها...



كما تمنت '' بوطالب'' خلال التصريح الحصري ذاته, رمضانا مباركا لجميع المغاربة وللأمة والإسلامية بالتقدم والازدهار.





