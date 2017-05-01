صادم وبالفيديو..متبقاو تيقو: شوفو شنو لقاو عند متسولين سوريين في مدينة سلا ﻿

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، التقط تفاصيله شخص بواسطة هاتفه النقال، حيث أكد أن الأمر يتعلق بأسرة سورية تمتهن التسول بمدينة سلا وهي تتوفر على سيارة جديدة.

"شوف تيفي"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، التقط تفاصيله شخص بواسطة هاتفه النقال، حيث أكد أن الأمر يتعلق بأسرة سورية تمتهن التسول بمدينة سلا وهي تتوفر على سيارة جديدة.

وعبر هذا الشخص عن استغرابه الكبير من توفر أسرة سورية على سيارة جديدة وهي تمتهن التسول، داعيا جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من بعض السوريين الذين حلوا بالمغرب من أجل النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق استدرار عطفهم خاصة أمام المساجد .

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن هناك سوريين، تحصلوا على مبالغ مالية مهمة من خلال التسول، بدعوى أنهم ضحايا الحرب الدائرة ببلادهم منذ أكثر من ست سنوات، موضحين أن هناك متسولين مغاربة يدعون بدروهم أنهم سوريين من أجل النصب والاحتيال على المواطنين.



