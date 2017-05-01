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خطير... الجمارك تحجز أسلحة وخراطيش بمطار أكادير المسيرة

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 11:42 خطير... الجمارك تحجز أسلحة وخراطيش بمطار أكادير المسيرة | حوادث و حقوق
خطير... الجمارك تحجز أسلحة وخراطيش بمطار أكادير المسيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن حجز جمارك مطار أكادير المسيرة مسدسا ناريا و خراطيش و أدوات أخرى تستعمل في الرماية لدى مواطن فنلندي، بدون ترخيص قانوني.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، عن حجز جمارك مطار أكادير المسيرة مسدسا ناريا و خراطيش و أدوات أخرى تستعمل في الرماية لدى مواطن فنلندي، بدون ترخيص قانوني.

وحسب ذات المصادر، تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء يوم الجمعة الماضي، بعدما برزت شكوك حول محتويات حقيبة لذا شخص أجنبي، ما جعل رجال الجمارك بالمطار يوجهونه صوب التفتيش ليتم العثور على أدوات خطيرة من بينها مسدس ناري وخراطيش وأسلحة أخرى تستعمل في الرماية، حيث تمت إحالة الموقوف على الضابطة القضائية بعد تحرير محضر قانوني في شأنه وحجز المسدس وكذا الأدوات لدى مصالح الجمارك بمطار أكادير المسيرة..

وأضاف ذات المصدر، أن المواطن الأجنبي لا يتوفر على وثائق ولا ترخيص قانوني لحمل السلاح وهو ما جعل الشكوك تتزايد حول نية الأجنبي، لكن يقظة رجال الجمارك أطاحت بالمشتبه به الذي يزور المغرب لأول مرة في حياته.


‫شوف تيفي

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الجمارك المواطن الأجنبي المصالح أكادير شوف تيفي

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