خطير وبالفيديو.. صحاب شرع اليد سلخو مستشار جماعي بشفشاون ﻿

تعرض مستشار جماعي، بجماعة بني بوزرة التابعة لإقليم شفشاون، خلال الأسبوع الجاري، للضرب المبرح على يد مجموعة من الأشخاص،

"شوف تيفي"

تعرض مستشار جماعي، بجماعة بني بوزرة التابعة لإقليم شفشاون، خلال الأسبوع الجاري، للضرب المبرح على يد مجموعة من الأشخاص،

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن أسباب تعرض هذا المستشار للضرب، تعود إلى قيامه بالتوسط لدى الساكنة في قضية عقار، ونظرا لغضب الساكنة بسبب بعض المشاكل في هذه القضية، قام البعض منهم بالتهجم عليه بوجود قائد قيادة "بو أحمد"، بل و بتعنيفه كما يظهر الفيديو.

وقد تم نقل المستشار على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية.



