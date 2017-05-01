حصري..النجم عبد الفتاح الجريني يودع حياة العزوبية وهذه هي الزوجة ''المفاجأة '' ﻿

أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'', أن مشروع زواج بات قريبا بين النجم المغربي '' عبد الفتاح الجريني'' والفنانة الرقيقة '' جميلة البدوي''.

شوف تيفي: ف.ع





أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'', أن مشروع زواج بات قريبا بين النجم المغربي '' عبد الفتاح الجريني'' والفنانة الرقيقة '' جميلة البدوي''.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن النجمين المغربيين، الذين كانا محط عدد من الشكوك والأخبار حول علاقتهما، والتي أبرزت أن خيوط الحب بدأت تنسج بين الفنانين، خصوصا بعد تداول فيديوهات وصور عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' توضح عمق العلاقة بين جميلة وفتاح، والتي تظهر أنها تجاوزت مرحلة الصداقة والزمالة الفنية.

لكن كل هذه الأخبار كذبتها ''جميلة '' في عدد من المناسبات، لتؤكدها مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' بأنها صحيحة.

وأفاد المصدر ذاته أن موعد الإعلان الرسمي عن زواج نجمي أغنية ''ظالمة'' بالنسخة العربية , لفيلم ''رئيس'' للنجم العالمى ''شاروخان'' ، هو مسألة وقت ليس إلا .