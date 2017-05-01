عاجل وخطير.. حادث مروع يهز حي أناسي بالبيضاء..والقضية فيها انفجار بوطة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، واقعة جد خطيرة، عقب انفجار قنينة غاز ''بوطة صغيرة''، داخل إحدى الشقق.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حي أناسي بمدينة الدار البيضاء، شهد قبل قليل من يومه الأحد، واقعة جد خطيرة، عقب انفجار قنينة غاز "بوطة صغيرة"، داخل إحدى الشقق.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن انفجار القنينة، تسبب في اندلاع النيران داخل الشقة، مما أسفر عن خسائر مادية جسيمة، نتيجة تفحم الشقة بالكامل.

وأكد المصدر ذاته أن رجال الوقاية المدنية، تمكنوا من إخماد النيران التي لم تخلف لحسن الحظ خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن المصالح الأمينة، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.



