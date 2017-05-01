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عاجل..المحيط الأطلسي يلفظ جثة مجهولة بشاطئ أكادير

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 10:48 عاجل..المحيط الأطلسي يلفظ جثة مجهولة بشاطئ أكادير | حوادث و حقوق
عاجل..المحيط الأطلسي يلفظ جثة مجهولة بشاطئ أكادير
عثر صبيحة يومه الأحد 14 ماي من طرف بعض المستحمين بشاطئ أنزا شمال مدينة أكادير، على جثة شخص مجهولة الهوية، لفظها المحيط الأطلسي.

شوف تيفي

عثر صبيحة يومه الأحد 14 ماي من طرف بعض المستحمين بشاطئ أنزا شمال مدينة أكادير، على جثة شخص مجهولة الهوية، لفظها المحيط الأطلسي.

وحسب المعطيات الأولية، فالضحية يرجح أنه في الثلاثينيات من عمره، إذ مباشرة بعد إكتشاف الحادثة، حلت السلطات المختصة، لفتح تحقيق ومعرفة هوية الضحية وملابسات الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموت بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني

هذا، وتجمع العديد من المواطنين، حول الجثة التي لفظها البحر صباح اليوم على مستوى شاطئ أنزا، بهدف التعرف على ملامح الهالك، الذي يبدو أنه من منطقة بعيدة على الأقل عن حي أنزا الذي وجدت فيه الجثة.


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أنزا الجثة المحيط الأطلسي الحسم الثاني شوف تيفي

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