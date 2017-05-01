فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: شفارة كريساو مواطن قدام المنزل ديالو بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يظهر لحظة قيام لصين بسرقة شخص خلال وقوفه أمام منزله بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خطير، يظهر لحظة قيام لصين بسرقة شخص خلال وقوفه أمام منزله بمدينة الدار البيضاء.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، جرت خلال الأسبوع الحالي، حيث تفاجأ مواطن خلال وقوفه أمام منزله بحي أناسي بالبيضاء، بلصين حاملين للأسلحة البيضاء وهما يسلبانه ما بحوزته تحت التهديد.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث طالب العديد منهم النشطاء بإيقاف اللصين، وحماية ساكنة حي أناسي الذي أصبح في الآونة الأخيرة مرتعا للمجرمين والخارجين عن القانون.



