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بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 09:58 بالصور.. أصغر رئيس فرنسي يتسلم مفاتيح السلاح النووي بقصر الإليزيه | دولي
بالصور.. أصغر رئيس فرنسي يتسلم مفاتيح ''السلاح النووي'' بقصر الإليزيه
بدأت قبل لحظات مراسيم تنصيب الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون في قصر الإيليزيه، وعقد أصغر رئيس فرنسي اجتماع التسلم والتسليم مع الرئيس السابق ''فرانسوا هولاند''.

شوف تيفي
وكالات

بدأت قبل لحظات مراسيم تنصيب الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون في قصر الإيليزيه، وعقد أصغر رئيس فرنسي اجتماع التسلم والتسليم مع الرئيس السابق ''فرانسوا هولاند''.

وكان هولاند، استقبل الرئيس المنتخب في ساحة قصر الإليزيه في أسفل الدرج المؤدي إلى مدخل القصر على أنغام الموسيقى العسكرية.

وعقد بعدها اجتماع ثنائي بين الرجلين تم فيه نقل كل أسرار الدولة الفرنسية حتى آخر يوم من حكم هولاند، إضافة إلى تسليم مفاتيح السلاح_النووي_الفرنسي، ثم تسلم ماكرون قلادة الشرف التي تقلدها الرؤساء السابقون.

وحسب قناة ''العربي نت'' فكما حدث مع سابقيه هولاند و ساركوزي، يفترض أن يقوم ماكرون بمرافقة الرئيس المنتهية ولايته إلى مدخل قصر الإليزيه لتوديعه، كما ينتظر أن يلقي ماكرون بعد ذلك خطاب التنصيب، يليه حفل غداء في الإليزيه.

يشار إلى أن البرتوكول ينص أيضاً، على انتقال الرئيس الجديد إلى جادة الشانزليزيه فوق سيارة مكشوفة لتحية الجمهور، كما سيضع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول تحت قوس النصر، وقد يكشف ماكرون للفرنسيين اسم رئيس وزرائه الجديد.

‫شوف تيفي

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فرنسا السلاح النووي الإليزيه ماكرون شوف تيفي

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