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بالصورة..''شوف تيفي'' تكشف أسرار و معطيات حصرية حول هوية ''العساس'' الذي قتل صباح أمس بإحدى القيساريات بفاس

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 09:48 بالصورة..شوف تيفي تكشف أسرار و معطيات حصرية حول هوية العساس الذي قتل صباح أمس بإحدى القيساريات بفاس | حوادث و حقوق
بالصورة..''شوف تيفي'' تكشف أسرار و معطيات حصرية حول هوية ''العساس'' الذي قتل صباح أمس بإحدى القيساريات بفاس
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة و معلومات حصرية للحارس الليلي الذي قتل على يد عصابة من المهاجرين الكاميرونيين صباح أمس السبت بأحدى ''القيساريات'' بمدينة فاس , قبل السطو على محتويات عدد من المحلات التجارية


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


حصلت ''شوف تيفي'' على صورة و معلومات حصرية للحارس الليلي الذي قتل على يد عصابة من المهاجرين الكاميرونيين صباح أمس السبت بأحدى ''القيساريات'' بمدينة فاس , قبل السطو على محتويات عدد من المحلات التجارية التي تنشط في مجال بيع الهواتف النقالة و الألواح الإلكترونية .

و كان الضحية و المسمى قيد حياته ''عزيز'' و البالغ من العمر 54 سنة و الأب لثلاث أطفال , قد اشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية لمدة 21 سنة تنقل خلالها بين عدد من المناطق الساخنة وحارب ضد جبهة البوليساريو , إلى أن قدر له أن يقتل بمدينته بهذه الطريقة البشعة .

و كانت مصالح ولاية أمن فاس قد تمكنت صباح أمس السبت من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية كاميرونية في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب , و ذلك للإشتباه في تورطهم في إرتكاب جريمة السرقة بالكسر من داخل القيسارية المقرونة بالقتل .

و ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أمس السبت أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت أحد المشتبه بهم متلبسا بحيازة حقيبة تضم سكينا و أداة حديدية قاطعة و مجموعة من الهواتف المحمولة و اللوحات الإلكترونية , تبث أنها متحصل عليها من عملية سرقة بالكسر من داخل ثلاث محلات بسوق تجاري بمدينة فاس , وذلك بعدما أسفرت التحريات و المعاينات المكانية عن العثور على الحارس الليلي مكبلا و مخنوقا , بعدما تم وضع قطعة قماش في فمه , حيث وافته المنية قبل وصوله إلى المستشفى .

و أفاد البلاغ ذاته أن الأبحاث و الإنتقالات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف إثنين من المشتبه فيهم المساهمين في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية , و ذلك على مستوى المحطة الطرقية بمدينة فاس عندما كانا ينويان مغادرتها.


‫شوف تيفي

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شوف تيفي ولاية أمن فاس أمس السبت جريمة السرقة

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