فيديو مثير..شوفو شنو وقع في حي شعبي في كازا مع البوليس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة قيام المصالح الأمنية بإيقاف سيدات بأحد الأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة قيام المصالح الأمنية بإيقاف سيدات بأحد الأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق، محاولات الموقوفات الفرار من رجال الشرطة الذين أحكموا عليهن السيطرة والرغم من مقاومتهمن ومحاولتهن الفرار، وسط تجمع العشرات من أبناء الحي.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن هناك احتمالا كبيرا إلى أن فصوله المثيرة، جرت بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، موضحين بأن هذا الأخير يعرف تواجدا أمنيا كثيفا نظرا لاتنتشار الجريمة والمخدرات.



