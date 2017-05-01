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بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 09:14 لا يصدق..برلماني يطالب بقطع الأعضاء التناسلية لهؤلاء المغاربة .. وها علاش | حوادث و حقوق
لا يصدق..برلماني يطالب بقطع الأعضاء التناسلية لهؤلاء المغاربة .. وها علاش
كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري أن روبيرطو كالديرولي نائب مجلس الشيوخ الإيطالي وأحد قياديي حزب رابطة الشمال، طالب بالإخصاء الكميائي للمتهمين في جرائم جنسية ومن بينهم المغاربة، حينما

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري أن روبيرطو كالديرولي نائب مجلس الشيوخ الإيطالي وأحد قياديي حزب رابطة الشمال، طالب بالإخصاء الكميائي للمتهمين في جرائم جنسية ومن بينهم المغاربة، حينما قال "كنت أتمنى شخصيا استئصال العضو الذكري لأمثال هذه الوحوش"، وذلك بعد تورط مغاربة في اعتداءات جنسية بمدينة ترييستي ومدينة بولونيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن كالديرولي، قال إن حزبه أول ما سيعمل به عند دخوله الحكومة خلال السنوات المقبلة هو طرد المهاجرين المغاربيين المتورطين في الإعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى إصدار قانون فوري يسمح بالإخصاء الكميائي حتى يتم حماية إيطاليا وبلدهم الأصلي من أفعالهم الإجرامية الخطيرة، مشيرا في الوقت ذاته أن الحل الأكثر فعالية في حق هؤلاء هو استئصال أعضائهم الذكرية بالكامل.

وأكدت ذات المصادر أن هذا النائب، طالب باستئصال الأعضاء التناسلية للمغاربة المتورطين في أفعال إجرامية جنسية، بعد تعرض فتاة إيطالية إلى الاغتصاب على يد مغربي بحديقة عمومية بمدينة بولونيا.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأعضاء التانسلية بولونيا اعتداءات جنسية العضور الذكري

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