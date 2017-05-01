 إجهاض محاولة تهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا على متن شاحنة للنقل الدولي ﻿
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إجهاض محاولة تهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا على متن شاحنة للنقل الدولي

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 06:16 إجهاض محاولة تهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا على متن شاحنة للنقل الدولي | حوادث و حقوق
إجهاض محاولة تهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا على متن شاحنة للنقل الدولي
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع عناصر الجمارك، صباح اليوم السبت، من إجهاض محاولة تهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا على متن شاحنة للنقل الدولي.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع عناصر الجمارك، صباح اليوم السبت، من إجهاض محاولة تهريب كمية من المخدرات في اتجاه أوروبا على متن شاحنة للنقل الدولي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة أمنية مشتركة من الأمن الوطني والجمارك كانت قد اشتبهت في شحنة تضم 24 خزنة حديدية مقفلة بشكل تام، كانت على متن شاحنة مقطورة معدة للتصدير، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن العثور بداخلها على 995 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

و أضاف البلاغ أنه تم توقيف سائق الشاحنة، وهو مغربي يبلغ من العمر 35 سنة، حيث تمت إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة التي احتفظت به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث متواصلة لتوقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه القضية.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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