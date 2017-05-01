عمال '' الكابلاج '' يعتصمون بالبيضاء لهذا السبب ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
دخل حوالي 250 مستخدم و مستخدمة من عمال شركة مشهورة لـ"الكابلاج" بالحي الصناعي سيدي البرنوصي على الطريق السيار الرابط بين البيضاء و الرباط في إعتصام إنذاري أمام مقر الشركة .
و ذكر عدد من المعتصمين في تصريح لـ"شوف تيفي" أن هذا الشكل الإحتجاجي الذي بدأ صباح اليوم السبت سيستمر إلى غاية يوم الثلاثاء , والذي جاء كرد فعل على الطرد التعسفي الذي تعرض له عدد من العمال النقابيين و الذين يتوفرون على سنوات أقدمية تراوحت بين 13 و 12 و 8 سنوات , مما يعتبر تضييقا على حقهم النقابي.
و أضافت المصادر أن السبب الأساسي كذلك الذي دفع هذه الفئة إلى الإحتجاج هو الشروط الغير الصالحة للعمل منها السقوف القصديرية التي تتشكل منها الشركة و التي ترفع درجة الحرارة صيفا و تنزلها إلى أقصى مستوياتها في أيام البرد , ناهيك عن عدم تسجيل عدد من العمال في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و التأمين و تعويضات الولادة بالنسبة للنساء العاملات بهذه الوحدة الإنتاجية .
و هدد المحتجون بالتصعيد من لهجة الإحتجاجات إن لم تتم الإستجابة لملفهم المطلبي,و الذي قد يصل إلى الدخول في إضراب عن الطعام .
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