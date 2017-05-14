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مثير..الأنتربول يصدر مذكرة بحث في حق داعية إسلامي شهير

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 04:57 مثير..الأنتربول يصدر مذكرة بحث في حق داعية إسلامي شهير | دولي
مثير..الأنتربول يصدر مذكرة بحث في حق داعية إسلامي شهير
أعلنت الهند أمس السبت، عن توجه ''الإنتربول'' لإصدار مذكرة اعتقال بحق الداعية الشهير ''ذاكر نايك''، حيث كشفت مصادر عربية أن نايك استلم طلبا رسميا من مؤسسة الاستجوابات الهندية، لتسلمه حال اعتقاله في أي

شوف تيفي

أعلنت الهند أمس السبت، عن توجه "الإنتربول" لإصدار مذكرة اعتقال بحق الداعية الشهير "ذاكر نايك"، حيث كشفت مصادر عربية أن نايك استلم طلبا رسميا من مؤسسة الاستجوابات الهندية، لتسلمه حال اعتقاله في أي دولة.

ووفقا لطلب الهند المقدم لدى "الإنتربول"، فإن ذاكر نايك "متهم بالتورط بغسيل الأموال، والكسب غير المشروع، حيث أوضحت الهند أن التهم الموجهة للداعية، البالغ من العمر 52، متعلقة بالمؤسسات الإعلامية والدينية التي يديرها.

ولقي هذا القرار تضامنا واسعا من بعض الدعاة على موقع تويتر، وأطلقوا هاشتاغ "ذاكر نايك ليس إرهابيا".

‫شوف تيفي

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الهند الأنتربول مذكرةبحث داعية

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