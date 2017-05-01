فرانسوا هولاند يستقر في مدينة مغربية بعد تقاعده من السياسة ﻿

على خطى سلفه الرئيس الفرنسي السابق ''جاك شيراك''، ينتظر أن يستقر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ''فرانسوا هولاند''، بالمملكة المغربية مباشرة بعد حصوله على التقاعد.

شوف تيفي

على خطى سلفه الرئيس الفرنسي السابق "جاك شيراك"، ينتظر أن يستقر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته "فرانسوا هولاند"، بالمملكة المغربية مباشرة بعد حصوله على التقاعد.

ويرتقب أن يستقبل أحد الأحياء بمدينة مراكش " فرانسوا هولاند" كقاطن جديد، بعد أن يعلن عن تقاعده السياسي، إسوة بالرئيس السابق، جاك شيراك الذي إختار مدينة تارودانت، كمنطقة للإقامة متنقلا بين بساتينها وأزقتها، حيث أن جميع ساكنة المنطقة تحفظ محل إقامته، تماما كمنزل زوجة شاه إيران .

وتختارالعديد من الشخصيات العالمية في عدة مجالات فنية وإقتصادية ورياضية وسياسية ، العديد من مدن المملكة للإستقرار بها مباشرة بعد التقاعد، حيث تتصدر مدينة مراكش باقي الحواضر المفضلة للنجوم العالميين لقضاء آخر أيام العمر بعد ربط علاقة طيبة مع سكانها وأجوائها أثناء الزيارات المتقطعة أوأيام العطل طيلة سنوات الشباب.





