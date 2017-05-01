 مثير..أصحاب الدواب والمواشي في الدار البيضاء ها أشنو كيتسناكم: حجز وغرامة وأشياء أخرى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا

حضيو راسكم..العيالات دخلوا فايسبوكي للحبس بكازا لأنه بغى يبتزهن جنسيا | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..العيالات دخلوا فايسبوكي للحبس بكازا لأنه بغى يبتزهن جنسيا

بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا | دولي

بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش | حوادث و حقوق

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش

مثير وبالصور.. البوليس يعتقل ضبيبة رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة ) | حوادث و حقوق

مثير وبالصور.. البوليس يعتقل '' ضبيبة '' رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة )

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتونبالدار البيضاء تحت شعار:المدينة مشروع للجميع | بووز

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون''بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول طائرة خاصة أجنبية للمغرب بدون ترخيص | بوليتيك

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص

ساكنة إقامة بورنازيل:كتْعدى علينا حيث راجلها بوليسي..بغينا الحموشي يْدَّخل | بووز

ساكنة إقامة بورنازيل:كتْعدى علينا حيث راجلها بوليسي..بغينا الحموشي يْدَّخل

الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش | مجتمع

الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش

من يلعب في طنجرة الريف؟

مثير..أصحاب الدواب والمواشي في الدار البيضاء ها أشنو كيتسناكم: حجز وغرامة وأشياء أخرى

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 03:06 مثير..أصحاب الدواب والمواشي في الدار البيضاء ها أشنو كيتسناكم: حجز وغرامة وأشياء أخرى | مجتمع
مثير..أصحاب الدواب والمواشي في الدار البيضاء ها أشنو كيتسناكم: حجز وغرامة وأشياء أخرى
يبدو أن سلطات مدينة الدارالبيضاء بعد إعلانها الحرب على استرجاع أملاكها الضائعة، صوبت مدفعيتها اتجاه أصحاب العربات المجرورة بالدواب، والمواشي ''لي كتسركل في الزنقة'' داخل المجال الحضري لكازا.

شوف تيفي

يبدو أن سلطات مدينة الدارالبيضاء بعد إعلانها الحرب على استرجاع أملاكها الضائعة، صوبت مدفعيتها اتجاه أصحاب العربات المجرورة بالدواب، والمواشي "لي كتسركل في الزنقة" داخل المجال الحضري لكازا.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية بدأت حملة صارمة بأحياء كازا، من أجل تطهيرها من الدواب والمواشي التي تشوه منظرها خاصة وأنها تمثل واجهة للمملكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن كل اعتقال للماشية والدواب، سيكلف مالكها غرامات تتراوح ما بين 100 و 700 درهم وتهم الحمير والبغال والمواشي بكل أنواعها والعربات المجرورة بالبهائم..

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حملة مواشي سلطات غرامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش | مجتمع

الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش

مثير وبالفيديو..مفاجأة في برنامج لالة العروسة كوبل عندهم ولد وكانوا مشاركين في البرنامج | مجتمع

مثير وبالفيديو..مفاجأة في برنامج ''لالة العروسة'' كوبل عندهم ولد وكانوا مشاركين في البرنامج

غريب.. زيارة صخرة مولاي عبد السلام بن مشيش لتأكيد رضا الوالدين | مجتمع

غريب.. زيارة صخرة مولاي عبد السلام بن مشيش لتأكيد رضا الوالدين

صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب | مجتمع

صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نشرة خاصة : موجة حرارة تجتاح هذه المناطق ابتداء من يوم الاثنين | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

نشرة خاصة : موجة حرارة تجتاح هذه المناطق ابتداء من يوم الاثنين

أهداف مباراة الفتح الرباطي 3-0 كمبالا سيتى الأوغندي | كأس الاتحاد الافريقي | قنوات أخرى

أهداف مباراة الفتح الرباطي 3-0 كمبالا سيتى الأوغندي | كأس الاتحاد الافريقي

شاهد لبنى ابيضار في قناة العربية تتحدث عن فيلم الزين لي فيك | قنوات أخرى

شاهد لبنى ابيضار في قناة العربية تتحدث عن فيلم الزين لي فيك

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتون بالدار البيضاء تحت شعار:المدينة مشروع للجميع | خارج البلاطو

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون'' بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..أصحاب الدواب والمواشي في الدار البيضاء ها أشنو كيتسناكم: حجز وغرامة وأشياء أخرى | مجتمع
منذ 1 دقيقة

مثير..أصحاب الدواب والمواشي في الدار البيضاء ها أشنو كيتسناكم: حجز وغرامة وأشياء أخرى

مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا

حضيو راسكم..العيالات دخلوا فايسبوكي للحبس بكازا لأنه بغى يبتزهن جنسيا | حوادث و حقوق

حضيو راسكم..العيالات دخلوا فايسبوكي للحبس بكازا لأنه بغى يبتزهن جنسيا

بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا | دولي

بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.