مثير..أصحاب الدواب والمواشي في الدار البيضاء ها أشنو كيتسناكم: حجز وغرامة وأشياء أخرى ﻿

يبدو أن سلطات مدينة الدارالبيضاء بعد إعلانها الحرب على استرجاع أملاكها الضائعة، صوبت مدفعيتها اتجاه أصحاب العربات المجرورة بالدواب، والمواشي ''لي كتسركل في الزنقة'' داخل المجال الحضري لكازا.

شوف تيفي

يبدو أن سلطات مدينة الدارالبيضاء بعد إعلانها الحرب على استرجاع أملاكها الضائعة، صوبت مدفعيتها اتجاه أصحاب العربات المجرورة بالدواب، والمواشي "لي كتسركل في الزنقة" داخل المجال الحضري لكازا.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية بدأت حملة صارمة بأحياء كازا، من أجل تطهيرها من الدواب والمواشي التي تشوه منظرها خاصة وأنها تمثل واجهة للمملكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن كل اعتقال للماشية والدواب، سيكلف مالكها غرامات تتراوح ما بين 100 و 700 درهم وتهم الحمير والبغال والمواشي بكل أنواعها والعربات المجرورة بالبهائم..