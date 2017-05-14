 مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا ﻿
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مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا | ثقافة و فنون

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مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 02:57 مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا | ثقافة و فنون
مثير وبالصورة.. ممثل مغربي كاعي: كيعيطو ليا فالأفلام الأجنبية والمخرجين المغاربة ماراضيينش بينا
مباشرة مع بداية عرض كبسولات البرامج الرمضانية على القناتين المغربيتين، حتى بدأت الانتقادات تطال الأعمال قبل بثها بسبب ظهور نفس وجوه السنوات الماضية، وفي هذا الإطار قال الممثل المغربي يوسف

شوف تيفي

مباشرة مع بداية عرض كبسولات البرامج الرمضانية على القناتين المغربيتين، حتى بدأت الانتقادات تطال الأعمال قبل بثها بسبب ظهور نفس وجوه السنوات الماضية، وفي هذا الإطار قال الممثل المغربي يوسف التونزي في تدوينة فايسبوكية غاضبة قبل قليل من يومه السبت "باش تخدم في سلسلة أجنبية، كدوز كاسنينغ و تقنع بيك مابين 3 حتى 5 المخرجين من جنسيات مختلفة. و مع ذلك ميرضاش بيك خوك المخرج المغربي..".

هذه التدوينة لم تمر مرور الكرام، حيث انهالت التعاليق المنتقدة للأعمال الفنية، واتهموها بعدم إعطاء الفرصة للجميع، مادامت هذه الأعمال تمول من المال العام.

ونشر يوسف التونزي عنوان أحد المواقع الأمريكية العالمية التي تعترف به كممثل، وهو ليس بالشيء السهل، إلا أن المشكل دائما يكمن في المخرجين المغاربة الذين لا يتصلون بمجموعة من الممثلين الذين تتهافت عليهم إدارة الأفلام الأمريكية والفرنسية التي تصور أعمالها في قلب المملكة المغربية.

‫شوف تيفي

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فيلم تمثيل كاستينغ كبسولات

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