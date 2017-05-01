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حضيو راسكم..العيالات دخلوا فايسبوكي للحبس بكازا لأنه بغى يبتزهن جنسيا

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 02:54 حضيو راسكم..العيالات دخلوا فايسبوكي للحبس بكازا لأنه بغى يبتزهن جنسيا | حوادث و حقوق
حضيو راسكم..العيالات دخلوا فايسبوكي للحبس بكازا لأنه بغى يبتزهن جنسيا
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جيدة الاطلاع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت بحر الأسبوع الجاري شخصا، تبين أنه ابتز مجموعة من النساء، بعد أن نسج خيوط علاقات عاطفية معهم.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جيدة الاطلاع أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت بحر الأسبوع الجاري شخصا، تبين أنه ابتز مجموعة من النساء، بعد أن نسج خيوط علاقات عاطفية معهم.

وكشف مصدر "شوف تيفي" أن الشخص المتهم بابتزاز جنسي لهؤلاء النساء حكم عليه بسنة سجنا نافذا، حيث كان يتقمص دور رجل ثري من جنسية خليجية، وكان يهدد ضحاياه بنشر فيديوهات فاضحة عبر الفايسبوك، إلا أن شكاية من إحداهن أوقفت سيناريو الابتزاز، بعد تدخل المصالح الأمنية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شكاية فايسبوك حكم ابتزاز

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