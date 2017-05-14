بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا ﻿

شوف تيفي
تجتمع في هذه الأثناء وسط مدينة الدار البيضاء لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، رفقة مجموعة من الفعاليات المدنية، والتي أعلنت تضامنها مع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ولقيت المبادرة استحسانا من لدن المشاركين والمتضامنين، في وقت يمر فيه الأسرى الفلسطينيين من ظروف مزرية، بالتزامن مع رجوع اسماعيل هنية إلى قيادة حركة حماس.
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