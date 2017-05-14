 بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا ﻿
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بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 01:36 بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا | دولي
بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا
بالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا

شوف تيفي

تجتمع في هذه الأثناء وسط مدينة الدار البيضاء لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، رفقة مجموعة من الفعاليات المدنية، والتي أعلنت تضامنها مع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
ولقيت المبادرة استحسانا من لدن المشاركين والمتضامنين، في وقت يمر فيه الأسرى الفلسطينيين من ظروف مزرية، بالتزامن مع رجوع اسماعيل هنية إلى قيادة حركة حماس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مبادرة فلسطين كازا أسرى

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