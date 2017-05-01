مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش ﻿

بعدما ثبت تورطهم في ممارسة العنف الجسدي في حق سجين مغربي، قررت النيابة العامة بمدينة براطو الايطالية، تقديم أربعة حراس بسجن المدينة إلى المحاكمة.

شوف تيفي

بعدما ثبت تورطهم في ممارسة العنف الجسدي في حق سجين مغربي، قررت النيابة العامة بمدينة براطو الايطالية، تقديم أربعة حراس بسجن المدينة إلى المحاكمة.

وكشفت مصادر إيطالية أن المواطن المغربي تقدم بشكاية يتهم فيها حراس السجن بتعذيبه، وعززها بتسجيلات صوتية يعترف من خلالها هؤلاء الحراس أنهم قاموا بضربه وتهديده إن لم يمتثل لأوامرهم، حيث فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث.

ويتابع حاليا هؤلاء الحراس الذي يحملون الجنسية الإيطالية بتهمة الضرب والجرح والشطط في استعمال السلطة والتزوير في محاضر رسمية والإدلاء بأقوال كاذبة.