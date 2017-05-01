مثير وبالصور.. البوليس يعتقل '' ضبيبة '' رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة ) ﻿

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي وبإشراف مباشر من العميد المركزي، من اعتقال شخص خطير يلقب بـ''ضبيبة''المتخصص في بيع حبوب ''الإكستازي'' أمام المدارس زوال يومه السبت .

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي وبإشراف مباشر من العميد المركزي، من اعتقال شخص خطير يلقب بـ"ضبيبة"المتخصص في بيع حبوب "الإكستازي" أمام المدارس زوال يومه السبت .

وكشف مصدر "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بالمنطقة المذكورة توصلت بإخبارية بخصوص شخص يبيع حبوب الإكستازي أمام ثانوية مصطفى المعاني بالحي المحمدي، حيث تعقبوا خطواته إلى غاية وصوله لحي التقدم على دراجة نارية رفقة شريكه، حيث تمت محاصرته، إلا أن شريكه هرب فيما حاول "ضبيبة" مقاومة البوليس بسلاح أبيض، إلا أنهم استطاعوا اعتقاله على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن رجال الشرطة حجزوا دراجة نارية والسلاح الأبيض بالإضافة إلى ما يقارب 80 حبة من الإكستازي، كما تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، قبل إحالته على المحكمة بعد استكمال فصول التحقيق.