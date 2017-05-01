 مثير وبالصور.. البوليس يعتقل '' ضبيبة '' رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة ) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش | حوادث و حقوق

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش

مثير وبالصور.. البوليس يعتقل ضبيبة رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة ) | حوادث و حقوق

مثير وبالصور.. البوليس يعتقل '' ضبيبة '' رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة )

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتونبالدار البيضاء تحت شعار:المدينة مشروع للجميع | بووز

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون''بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول طائرة خاصة أجنبية للمغرب بدون ترخيص | بوليتيك

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص

ساكنة إقامة بورنازيل:كتْعدى علينا حيث راجلها بوليسي..بغينا الحموشي يْدَّخل | بووز

ساكنة إقامة بورنازيل:كتْعدى علينا حيث راجلها بوليسي..بغينا الحموشي يْدَّخل

الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش | مجتمع

الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش

عاجل وبالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا | بوليتيك

عاجل وبالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا

فيديو صادم.. شوفو شنو دارو 2 شفارة لرجل من أمام منزله | بووز

فيديو صادم.. شوفو شنو دارو 2 شفارة لرجل من أمام منزله

مثير وبالفيديو..مفاجأة في برنامج لالة العروسة كوبل عندهم ولد وكانوا مشاركين في البرنامج | مجتمع

مثير وبالفيديو..مفاجأة في برنامج ''لالة العروسة'' كوبل عندهم ولد وكانوا مشاركين في البرنامج

من يلعب في طنجرة الريف؟

مثير وبالصور.. البوليس يعتقل '' ضبيبة '' رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة )

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 00:57 مثير وبالصور.. البوليس يعتقل ضبيبة رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة ) | حوادث و حقوق
مثير وبالصور.. البوليس يعتقل '' ضبيبة '' رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة )
تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي وبإشراف مباشر من العميد المركزي، من اعتقال شخص خطير يلقب بـ''ضبيبة''المتخصص في بيع حبوب ''الإكستازي'' أمام المدارس زوال يومه السبت .

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي وبإشراف مباشر من العميد المركزي، من اعتقال شخص خطير يلقب بـ"ضبيبة"المتخصص في بيع  حبوب "الإكستازي" أمام المدارس زوال يومه السبت .

وكشف مصدر "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بالمنطقة المذكورة توصلت بإخبارية بخصوص شخص يبيع حبوب الإكستازي أمام ثانوية مصطفى المعاني بالحي المحمدي، حيث تعقبوا خطواته إلى غاية وصوله لحي التقدم على دراجة نارية رفقة شريكه، حيث تمت محاصرته، إلا أن شريكه هرب فيما حاول "ضبيبة" مقاومة البوليس بسلاح أبيض، إلا أنهم استطاعوا اعتقاله على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن رجال الشرطة حجزوا دراجة نارية والسلاح الأبيض بالإضافة إلى ما يقارب 80 حبة من الإكستازي، كما تم وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، قبل إحالته على المحكمة بعد استكمال فصول التحقيق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تحقيق شرطة إكستازي محكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش | حوادث و حقوق

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش

بالصور.. أمن مولاي رشيد يوقف أخطر مروج لـالقرقوبي و هذه تفاصيل العميلة الأمنية | حوادث و حقوق

بالصور.. أمن مولاي رشيد يوقف أخطر مروج لـ''القرقوبي'' و هذه تفاصيل العميلة الأمنية

و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس | حوادث و حقوق

و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس

عاجل.. أمن طنجة يعتقل ولد الحوات بتهمة القتل | حوادث و حقوق

عاجل.. أمن طنجة يعتقل ''ولد الحوات'' بتهمة القتل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتون بالدار البيضاء تحت شعار:المدينة مشروع للجميع | خارج البلاطو
منذ 34 دقيقة

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون'' بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع''

ساكنة إقامة بورنازيل:كتْعدى علينا حيث راجلها بوليسي..بغينا الحموشي يْدَّخل | بــووز

ساكنة إقامة بورنازيل:كتْعدى علينا حيث راجلها بوليسي..بغينا الحموشي يْدَّخل

الفنانة المغربية ابتسام تسكت تفجرها...فضيحة سعد المجرد مدبرة | بــووز

الفنانة المغربية ابتسام تسكت تفجرها...فضيحة سعد المجرد مدبرة

أهل فاس:حضور الأميرة لآلة سلمى أضفى جمالا ساحرا على افتتاح مهرجان الموسيقى الروحية.. | بــووز

أهل فاس:حضور الأميرة لآلة سلمى أضفى جمالا ساحرا على افتتاح مهرجان الموسيقى الروحية..

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

مثير.. مواطن مغربي يتسبب في محاكمة 4 حراس سجن بإيطاليا... وها علاش

مثير وبالصور.. البوليس يعتقل ضبيبة رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة ) | حوادث و حقوق

مثير وبالصور.. البوليس يعتقل '' ضبيبة '' رغم مقاومته بجنوية (تفاصيل خطيرة )

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتونبالدار البيضاء تحت شعار:المدينة مشروع للجميع | بووز

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون''بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول طائرة خاصة أجنبية للمغرب بدون ترخيص | بوليتيك

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.