 انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون''بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع ﻿
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انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون''بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 00:40 انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتونبالدار البيضاء تحت شعار:المدينة مشروع للجميع | بووز
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون''بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ''سمارت سيتي هاكاتون''بالدار البيضاء تحت شعار:''المدينة مشروع للجميع

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انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـسمارت سيتي هاكاتونبالدار البيضاء تحت شعار:المدينة مشروع للجميع

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