 إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص ﻿
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إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول طائرة خاصة أجنبية للمغرب بدون ترخيص | بوليتيك

إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص

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إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص

بتاريــخ : 14 ماي 2017 / 00:21 إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول طائرة خاصة أجنبية للمغرب بدون ترخيص | بوليتيك
إلياس العماري يطالب بفتح تحقيق مع الحكومة لسماحها دخول '' طائرة خاصة أجنبية '' للمغرب بدون ترخيص
أعلن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تشبثه بفتح تحقيق حول تعريض أمن وسلامة مطارات وأجواء المملكة للخطر من طرف الحكومة ''القديمة الجديدة''، بعد وضع برلماني باسم العدالة

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أعلن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تشبثه بفتح تحقيق حول تعريض أمن وسلامة مطارات وأجواء المملكة للخطر من طرف الحكومة "القديمة الجديدة"، بعد وضع برلماني باسم العدالة والتنمية سؤالا حول إستعمال العماري لطائرة خاصة بدون ترخيص إبان الإنتخابات التشريعية الماضية.

وصرح إلياس العماري من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، بالقول" تم نقل خبر من طرف هؤلاء وأولئك حول طرح سؤال كتابي من طرف أحد برلمانيي حزب الحكومة عن ما تم ترويجه خلال انتخابات 7 أكتوبر حول كراء طائرة خاصة أجنبية من طرف أمين عام أحد الأحزاب، والمقصود طبعا بالاسم هو عبد ربه".

وأضاف العماري، "بأنه لم يسبق لي أن اكتريت طائرة خاصة أجنبية لا أثناء الانتخابات الأخيرة ولا قبلها ولا بعدها. والحقيقة أن حزبي كان يضطر، أمام ضغط برنامج الحملة الانتخابية وبعد المدن المبرمجة بعضها عن بعض، لكراء الطائرة من داخل المغرب لاستعمالها للتنقل ليس فقط من طرفي وإنما من طرف أعضاء الحزب الذين يضطرون للتنقل السريع لتأطير التجمعات".

وتابع العماري سرد حيثيات الواقعة بالقول" حين نشر "الخبر" في عز الحملة الانتخابية، كنت متفهما للسياق، خاصة بعد أن كانت قد أثيرت زوبعة من الانتقادات لرئيس الحكومة السابق عن تنقلاته بواسطة طائرات خاصة، خلال انتخابات 2015 و2016. فقلت آنذاك أن إثارة تنقلاتي عبر الطائرة خلال الحملة الانتخابية يدخل في إطار المزايدات السياسية لتحويل الأنظار عن قصة رئيس الحكومة السابق مع الطائرات الخاصة، أو على الأقل لتبرير اضطراره للتنقل عبر الطائرات الخاصة من خلال إظهار مثال آخر لأمين عام الحزب المنافس لحزبه يتنقل بطائرة خاصة؛ في إطار الشعار المعروف إذا عمت هانت".

وأفاد العماري من خلال تدوينته المطولة، " أن حزب رئيس الحكومة إذا صح الخبر المنقول، يطرح سؤالا مكتوبا على نفسه حول استئجاري لطائرة خاصة أجنبية دون ترخيص، فإنني بدوري، من موقع المعارضة، أطالب الحكومة الجديدة القديمة بتحريك الطلب الذي تقدمت به إبان الحملة الانتخابية بفتح تحقيق دقيق حول مسؤولية الحكومة السابقة عن السماح، إذا صح الخبر طبعا ، بدخول طائرة خاصة أجنبية إلى الأجواء والمطارات المغربية دون ترخيص. لأن الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة على الأمن الجوي والغذائي والبيئي والأمن العام. واذا كان الخبر صحيحا فالموضوع يكتسي خطورة كبيرة ليس لأن الحكومة التي وضع فيها الثقة المغاربة لحماية البلد سمحت بدخول طائرة أجنبية بدون ترخيص، وإنما الخطورة هي في قدرتها على حماية البلد من دخول الإرهابيين والأسلحة الخفيفة والثقيلة والمنشورات والمتفجرات".

وإختتم العماري تدوينته بالقول" فيما مضى كنت أتحاشى الرد على الاتهامات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة أو بعض موالييهم، والتي تحمل أحيانا عبارات القذف والتجريح في حقي وفي حق الحزب، انطلاقا من قناعتي أن الضربات الهجومية والاستهدافات المجانية تزيدني قوة على الاستمرار من أجل المشروع الذي أحمله. لكن اليوم مادام الأمر لا يتعلق بشخصي فقط ، بل بأمن البلد والمواطنات والمواطنين فإنني أتشبث بالتحقيق في الأمر، بل طلبت من فريقي الحزب بالغرفتين بأن يسائلا الحكومة من أجل الإسراع في البحث عما تم ترويجه في هذا الموضوع".

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العماري التدوينة الضربات الطائرة الخاصة شوف تيفي

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