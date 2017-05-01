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الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 23:42 الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش | مجتمع
الفايسبوكيون يطلقون النار على قانون المالية وها علاش
استغرب فايسبوكيين من قرار حكومة العثماني التي قررت رفع الضريبة عن السيارات الفارهة في قانون مالية 2017، حيث عبر الكثير منهم عن غضبه واستغرابه من هذا القرار الذي ينافي مبدأ التساوي والديمقراطية.

شوف تيفي

استغرب فايسبوكيين من قرار حكومة العثماني التي قررت رفع الضريبة عن السيارات الفارهة في قانون مالية 2017، حيث عبر الكثير منهم عن غضبه واستغرابه من هذا القرار الذي ينافي مبدأ التساوي والديمقراطية.

وطالب بعضهم بتعميم القرار على باقي السيارات، ورفع الضريبة عن المواد الأساسية، في حين استغرب البعض الآخر من هذا القرار الذي يضرب في العمق مبدأ المساواة.

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