عاجل وبالصور.. مغاربة يتجمعون من أجل فلسطين في كازا ﻿

تجتمع في هذه الأثناء وسط مدينة الدار البيضاء لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، رفقة مجموعة من الفعاليات المدنية، والتي أعلنت تضامنها مع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

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تجتمع في هذه الأثناء وسط مدينة الدار البيضاء لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، رفقة مجموعة من الفعاليات المدنية، والتي أعلنت تضامنها مع الأسيرات والأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.

ولقيت المبادرة استحسانا من لدن المشاركين والمتضامنين، في وقت يمر فيه الأسرى الفلسطينيين من ظروف مزرية، بالتزامن مع رجوع اسماعيل هنية إلى قيادة حركة حماس.