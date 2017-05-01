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مثير وبالفيديو..مفاجأة في برنامج ''لالة العروسة'' كوبل عندهم ولد وكانوا مشاركين في البرنامج

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 22:40 مثير وبالفيديو..مفاجأة في برنامج لالة العروسة كوبل عندهم ولد وكانوا مشاركين في البرنامج | مجتمع
مثير وبالفيديو..مفاجأة في برنامج ''لالة العروسة'' كوبل عندهم ولد وكانوا مشاركين في البرنامج
سلسلة فضائح برنامج ''لالة العروسة'' يبدو أنها لن تنتهي إلا بانتهاء نسخة 2017، التي تعرضت لانتقادات واسعة، لم يسبق أن تعرض لها البرنامج في حلقاته الأولى.

شوف تيفي

سلسلة فضائح برنامج "لالة العروسة" يبدو أنها لن تنتهي إلا بانتهاء نسخة 2017، التي تعرضت لانتقادات واسعة، لم يسبق أن تعرض لها البرنامج في حلقاته الأولى.

وكشف فايسبوكيون أن "كوبل الخميسات" لديهم رضيع ، حديث الولادة، من خلال فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر من خلاله "الكوبل" الذي أثار الجدل يحمل الرضيع، وهو ما ينافي شروط البرنامج التي يؤكد مصدر مطلع أن على "الكوبل" المشارك أن لا يكون لهما أبناء، وأن يكونا حديثي الزواج، ولم يقيما حفل زفافهما بعد.

وتساءل آخرون عن حقيقة الأمر، وهل هو فعلا ابنهم ؟ حيث طالبوا ببلاغ رسمي من الشركة المنتجة يؤكد لهم شروط المشاركة في البرنامج الذي يحظى بمتابعة واسعة من طرف المشاهدين ويسجل أرقاما قياسية حسب تقارير "ماروك ميتري".

‫شوف تيفي

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