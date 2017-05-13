بالصور.. أمن مولاي رشيد يوقف أخطر مروج لـ''القرقوبي'' و هذه تفاصيل العميلة الأمنية ﻿

ألقت عناصر الدائرة الأمنية 25 التابعة لفرقة الشرطة القضائية مولاي رشيد ليلة أمس الجمعة , القبض على أخطر مروج للأقراص المهلوسة و بحوزته أزيد من 530 حبة مهلوسة قوية .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



ألقت عناصر الدائرة الأمنية 25 التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد ليلة أمس الجمعة , القبض على أخطر مروج للأقراص المهلوسة و بحوزته أزيد من 530 حبة مهلوسة قوية .

و أضافت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن عناصر الأمن ألقت القبض على المشتبه به البالغ من العمر 47 سنة , على مستوى حديقة الشباب بشارع إدريس الحارثي بعد أن نصبت له كمينا محكما أسفر عن إعتقاله , و عند تنقيطه إتضح أنه من ذوي السوابق العدلية في الضرب و الجرح .

و أفادت نفس المصادر أن الموقوف تم اقتياده نحو مصلحة المداومة التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد في إنتظار تقديمه أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالبيضاء من أجل النظر في ملفه .