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الملك محمد السادس يعود للمغرب بعد زيارة لأمريكا وكوبا وفرنسا

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 19:42 الملك محمد السادس يعود للمغرب بعد زيارة لأمريكا وكوبا وفرنسا | بوليتيك
الملك محمد السادس يعود للمغرب بعد زيارة لأمريكا وكوبا وفرنسا
كشفت مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيعود عشية اليوم السبت إلى المغرب مباشرة من باريس، بعد فترة عطلة قصيرة إلى عدد من الدول تخللتها لقاءات دبلوماسية.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن الملك محمد السادس سيعود عشية اليوم السبت إلى المغرب مباشرة من باريس، بعد فترة عطلة قصيرة إلى عدد من الدول تخللتها لقاءات دبلوماسية.

ويعود الملك محمد السادس، بعد عطلة انطلقت من العاصمة الكوبية هافانا أسفرت عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكوبا بعد قطيعة إمتدت لأزيد من 37 سنة.

وبعد كوبا، إنتقل الملك محمد السادس مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط نحو مدينة ميامي الشاطئية، تزامنا ومناقشة مجلس الأمن لقراره الجديد حول الصحراء المغربية.

وبعد، أمريكا حطت الطائرة الملكية بعاصمة الأنوار باريس، حيث كانت للملك محمد السادس عدة لقاءات دبلوماسية مع مسؤولين فرنسيين أبرزهم مع الرئيس المنتهية ولايته "فرانسوا هولاند".

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