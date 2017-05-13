مؤثر وبالصور.. مسؤولون بالقوات المسلحة الملكية يحلون بغفساي لتقديم التعازي لعائلة الجندي المغربي المقتول في إفريقيا ﻿

وصل قبل قليل، إلى منزل الجندي المغربي الذي قتل صبيحة اليوم الإثنين في إفريقيا الوسطى، وفد تابع للقوات المسلحة الملكية إلى منطقة غفساي لتقديم العزاء لعائلة الراحل.

شوف تيفي



وصل قبل قليل، إلى منزل الجندي المغربي الذي قتل صبيحة اليوم الإثنين في إفريقيا الوسطى، وفد تابع للقوات المسلحة الملكية إلى منطقة غفساي لتقديم العزاء لعائلة الراحل.



وحسب مصادر من عين المكان، فقد حلت لجنة تابعة للمصالح الإجتماعية للقوات المسلحة الملكية بمنزل الفقيد المرحوم "عبد الجليل الزيتوني" بدوار تامسنيت جماعة الرتبة، بحضور الكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية بتازة مرفوقا بقائد سرية الدرك الملكي بقرية با محمد.



وإستنادا لذات المصادر، ستحل كذلك يوم الاثنين المقبل 15 ماي 2017 المسؤولة عن المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بدوار تامسنيت وستمكث بالمنطقة أياما للقيام بترتيب إجراءات دفن جثمان الجندي الفقيد.



وأضافت ذات المصادر، أن زيارة اليوم هي من أجل تقديم العزاء وإشعار الزوجة بالتوقيع على طلب الإذن بدفن المرحوم بمقبرة تامسنيت ، ليتم بعده نقل الجثمان وإقامة العزاء الرسمي الذي ستتكلف به القيادة العليا للجيش الملكي ويحضره الوفد الرسمي أثناء نقل جثمان الفقيد إلى مقبرة تامسنيت، وسيتم تحديد تاريخ الدفن في الأيام القليلة المقبلة.



هذا، ووصل عدد المغاربة الذين لقوا حتفهم دفاعا عن حماية المدنيين العزل في إفريقيا الوسطى، إلى إثنين، حيث أعلن يوم أمس عن وفاة "الأجودان شاف أمبارك عزيز"، فيما الضحية الثاني الجندي "عبد الجليل الزيتوني" أعلن عن وفاته صبيحة اليوم، فيما لازال عدد من الجنود المغاربة يتقلون العلاجات الضرورية بالمستشفيات الميدانية التابعة للقوات الأممية بإفريقيا الوسطى.