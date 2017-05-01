غريب.. زيارة صخرة مولاي عبد السلام بن مشيش لتأكيد رضا الوالدين ﻿

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك » صورا لبعض المواطنين المغاربة وهم يقومون بزيارة صخرة مولاي عبد السلام بن مشيش المتواجدة بإقليم العرائش،

شوف تيفي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك » صورا لبعض المواطنين المغاربة وهم يقومون بزيارة صخرة مولاي عبد السلام بن مشيش المتواجدة بإقليم العرائش، إذ يحج إليها عدد كبير من المغاربة مرتين في السنة خلال النصف الأول من شهر شعبان ويوم عرفة.

هذه الصور، تُبين تَجمهر جميع الزوار أمام الصخرة المذكورة نساءا منهم ورجالا وأطفالا ينتظرون دورهم للمرور بين فتحة الصخرتين، وحسب بعض المصادر، فإن هؤلاء يزورون هذه الصخرة من أجل تأكيد رضا الوالدين، وفي تفاصيل الزيارة، يحاول الشخص المرور بين الصخرتين كما يظهر في الصورة، فإن مر بسهولة فهو من المحظوظين وإن كان العكس فسيصنف ضمن « المساخيط » فتطلق الزغاريد من طرف النساء الحاضرات من أجل فك عقدة الشخص(المسخوط) وإطلاق صراحه وكأن الصخرة بالزغاريد تعفو عن الشخص المعتقل .

وفور تداول هاته الصور، عبر مواقع التواصل عبّر البعض عن استغرابهم من هذه العادة التي يعتبرونها ضربا من التخلف و بعيدة جدا عما يحياه العالم من تطور حقيقي يضرب في العمق مثل هذه العادات المتخلفة .