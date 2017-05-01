شركة نيسان تقول إن الهجوم الإلكتروني أثر على مصنعها في بريطانيا ﻿

قال متحدث باسم شركة نيسان اليابانية للسيارات اليوم السبت إن إنتاج مصنعها في ساندرلاند بشمال شرق إنجلترا تأثر بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له نحو 100 دولة.

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قال متحدث باسم شركة نيسان اليابانية للسيارات اليوم السبت إن إنتاج مصنعها في ساندرلاند بشمال شرق إنجلترا تأثر بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له نحو 100 دولة.

وقال المتحدث ''مثل العديد من المنظمات تعرض مصنعنا في المملكة المتحدة لهجوم (رانسوموير) الذي أثر على بعض أنظمتنا مساء الجمعة'' مشيرا إلى أن فرق الشركة تعمل من أجل حل المشكلة.

ورفض المتحدث تأكيد تقارير إعلامية أفادت بأن الإنتاج في المصنع، الذي يعمل به سبعة آلاف عامل، توقف.

وكان متسللون خدعوا ضحايا أمس الجمعة ليفتحوا برامج خبيثة في مرفقات برسائل إلكترونية مؤذية بدت وكأنها تحتوي على فواتير وعروض لوظائف وتحذيرات أمنية وغيرها من الملفات القانونية.

وعطل الهجوم نظام الصحة في بريطانيا وشركات بينها شركة ''رونو'' لتصنيع السيارات وشركة (فيديكس) العالمية للبريد السريع.