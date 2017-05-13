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و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 18:00 و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس | حوادث و حقوق
و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس
حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب المغربي الذي قتلته عشيقته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بفاس.

شوف تيفي: م غ

حصلت "شوف تيفي" على صورة الشاب المغربي الذي قتلته عشيقته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بفاس.

و ينحدر الضحية من مدينة فاس من منطقة زواغة و يبلغ حوالي 30 سنة و هو عازب.

وقتل الضحية، على يد عشيقته بعما ضبطته يخونها مع ابنة جيرانه،لتضع حدا لحياته بطريقة بشعة.

و حسب مصادرنا، أفلحت المصالح الأمنية على الفور في اعتقال المتهمة و ستتم إحالتها بعد التحقيقات على وكيل الملك باستئنافية فاس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جريمة بشعة فاس

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