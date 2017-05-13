و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب المغربي الذي قتلته عشيقته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بفاس.

شوف تيفي: م غ



حصلت "شوف تيفي" على صورة الشاب المغربي الذي قتلته عشيقته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بفاس.

و ينحدر الضحية من مدينة فاس من منطقة زواغة و يبلغ حوالي 30 سنة و هو عازب.



وقتل الضحية، على يد عشيقته بعما ضبطته يخونها مع ابنة جيرانه،لتضع حدا لحياته بطريقة بشعة.



و حسب مصادرنا، أفلحت المصالح الأمنية على الفور في اعتقال المتهمة و ستتم إحالتها بعد التحقيقات على وكيل الملك باستئنافية فاس.