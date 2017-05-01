بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا ﻿

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية بأزمير التركية إلى 23 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 11 شخصاً، بينما تم الإعلان في وقت سبق عن مصرع 20 شخصا وإصابة 13، إثر تحطم الحافلة التي كانت تقل سياحا أتراكا قرب

شوف تيفي

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية بأزمير التركية إلى 23 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 11 شخصاً، بينما تم الإعلان في وقت سبق عن مصرع 20 شخصا وإصابة 13، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل سياحا أتراكا قرب مدينة مارماريس.

وبهذا الشأن، أفاد أمير تشيتشيك محافظ موغلا لشبكة "إن تي في" الإخبارية أن عشرين من ركاب الحافلة على الأقل قتلوا وأصيب 11 بجروح خطيرة، وبعدما انحرفت عن الطريق، هوت الحافلة على عمق 15 مترا وتحطمت على سيارة كانت تسير على طريق ادنى ما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة، وفق ما أفاد لاحقا مساعد المحافظ كميل كوتن، مضيفا أنه مع احتساب هؤلاء الثلاثة، يرتفع عدد القتلى إلى 23.