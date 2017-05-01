 بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا | دولي

بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا

جد مؤثر..شاهد بكاء و ردة فعل شقيق العساس لي قتلوه مهاجرين من الكاميرون بقيسارية فاس | بووز

جد مؤثر..شاهد بكاء و ردة فعل شقيق العساس لي قتلوه مهاجرين من الكاميرون بقيسارية فاس

محاكمة ثماني أميرات خليجيات في بروكسل بتهمة الإتجار في البشر | دولي

محاكمة ثماني أميرات خليجيات في بروكسل بتهمة '' الإتجار في البشر''

عاجل.. أمن طنجة يعتقل ولد الحوات بتهمة القتل | حوادث و حقوق

عاجل.. أمن طنجة يعتقل ''ولد الحوات'' بتهمة القتل

فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته

أمل التي تحدثت بوجه مكشوف عن قصتها مع الدعارة :أنا بنت الناس و الظروف هي لي خرجاتني للزنقة | بووز

أمل التي تحدثت بوجه مكشوف عن قصتها مع الدعارة :أنا بنت الناس و الظروف هي لي خرجاتني للزنقة

عاجــــل.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية | دولي

عاجــــل.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب | مجتمع

صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب

خوفا من الإطاحة به..محمد يتيم يقدم إعتذاره لعبد الإله بن كيران | بوليتيك

خوفا من الإطاحة به..''محمد يتيم'' يقدم إعتذاره لعبد الإله بن كيران

من يلعب في طنجرة الريف؟

بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 17:45 بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا | دولي
بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية بأزمير التركية إلى 23 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 11 شخصاً، بينما تم الإعلان في وقت سبق عن مصرع 20 شخصا وإصابة 13، إثر تحطم الحافلة التي كانت تقل سياحا أتراكا قرب

شوف تيفي

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية بأزمير التركية إلى 23 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 11 شخصاً، بينما تم الإعلان في وقت سبق عن مصرع 20 شخصا وإصابة 13، إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل سياحا أتراكا قرب مدينة مارماريس.

وبهذا الشأن، أفاد أمير تشيتشيك محافظ موغلا لشبكة "إن تي في" الإخبارية أن عشرين من ركاب الحافلة على الأقل قتلوا وأصيب 11 بجروح خطيرة، وبعدما انحرفت عن الطريق، هوت الحافلة على عمق 15 مترا وتحطمت على سيارة كانت تسير على طريق ادنى ما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة، وفق ما أفاد لاحقا مساعد المحافظ كميل كوتن، مضيفا أنه مع احتساب هؤلاء الثلاثة، يرتفع عدد القتلى إلى 23.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حصيلة جديدة ضحايا انقلاب حافلة للسياح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

محاكمة ثماني أميرات خليجيات في بروكسل بتهمة الإتجار في البشر | دولي

محاكمة ثماني أميرات خليجيات في بروكسل بتهمة '' الإتجار في البشر''

عاجــــل.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية | دولي

عاجــــل.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

اكتشاف كنز ثمين بمصر | دولي

اكتشاف كنز ثمين بمصر

المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به | دولي

''المكتب الأوروبي لأجهزة الشرطة الأوروبية '' يدخل على خط الهجوم الالكتروني الدولي وهذا ما قام به

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو صادم ...مغربيات حاركات على قوارب الموت بالزغاريد والصلاة والسلام على النبي | زووم
منذ 3 دقائق

فيديو صادم ...مغربيات حاركات على قوارب الموت بالزغاريد والصلاة والسلام على النبي

شوفو أشنو دار أردني أمام مقر البرلمان بالرباط | زووم

شوفو أشنو دار أردني أمام مقر البرلمان بالرباط

نسولو الناس:كيفاش جاتكم الزيادة في أثمنة سجائر الفقراء؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:كيفاش جاتكم الزيادة في أثمنة سجائر الفقراء؟

نكتة اليوم..مغربي يرد بطريقة ساخرة على كاظم الساهر | نكتة اليوم

نكتة اليوم..مغربي يرد بطريقة ساخرة على كاظم الساهر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

و من الحب ما قتل..هذا هو الشاب اللي ذبحاتو صاحبتو بعدما حصلاتو كيخونها بفاس

بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا | دولي

بالفيديو..ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة للسياح إلى 23 قتيلا

جد مؤثر..شاهد بكاء و ردة فعل شقيق العساس لي قتلوه مهاجرين من الكاميرون بقيسارية فاس | بووز

جد مؤثر..شاهد بكاء و ردة فعل شقيق العساس لي قتلوه مهاجرين من الكاميرون بقيسارية فاس

محاكمة ثماني أميرات خليجيات في بروكسل بتهمة الإتجار في البشر | دولي

محاكمة ثماني أميرات خليجيات في بروكسل بتهمة '' الإتجار في البشر''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.