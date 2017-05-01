محاكمة ثماني أميرات خليجيات في بروكسل بتهمة '' الإتجار في البشر'' ﻿

تشهد بروكسل حدثا وصف بالنادر حيث تجري محاكمة ثماني أميرات من أبو ظبي هن أم وبناتها غيابيا بتهمة معاملة عاملات لديهن بشكل ''غير إنساني ومهين'' ومصادرة جوازات سفرهن وعدم تسديد أجورهن.

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تشهد بروكسل حدثا وصف بالنادر حيث تجري محاكمة ثماني أميرات من أبو ظبي هن أم وبناتها غيابيا بتهمة معاملة عاملات لديهن بشكل "غير إنساني ومهين" ومصادرة جوازات سفرهن وعدم تسديد أجورهن.



وسرد موقع " دويتشه فيله" في تقرير مسهب تفاصيل هذه الواقعة وربطها بأحداث مشابهة، لافتا إلى أن القضية مدار الحديث، وقعت عام 2008 في فندق كونراد الفاخر في بروكسل، وأن الأميرات المعنيات هن الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع.



التقرير أفاد بأن الأميرات الثماني حجزن قبل تسع سنوات طابقا بأكمله في الفندق لهن ولخادماتهن المرافقات وعددهن 20، مضيفا أن على الأميرات الآن المثول أمام المحكمة بتهمتي الاتجار بالبشر وخرق قانون العمل.