عاجل.. أمن طنجة يعتقل ''ولد الحوات'' بتهمة القتل ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن بني مكادة صبيحة اليوم السبت، وفي ظرف قياسي من توقيف المتورطين في جريمة قتل حي ''بني ورياغل'' بمدينة طنجة.

شوف تيفي



تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن بني مكادة صبيحة اليوم السبت، وفي ظرف قياسي من توقيف المتورطين في جريمة قتل حي "بني ورياغل" بمدينة طنجة.



وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إعتقال ثلاثة اشخاص من ذوي السوابق العدلية وهم الملقبون ب " ولد الحوات" و " الوزاني " بالإضافة شريكهم الثالث الملقب "ب التفاحة" والذين عرضوا الضحية للضرب بواسطة سلاح أبيض على مستوى الصدر أدى إلى وفاته بالقرب من منزل الهالك ، وذلك بسبب عداوات قديمة تجمعهم بالضحية .



وأوضح ذات المصدر، أن الشرطة القضائية حجزت أسلحة بيضاء لدى الموقوفين الذين تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة قصد البحث و التقديم .



هذا، وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن الضحية المزداد سنة 1992 نشب بينه و بين الجناة خلاف بسيط تطور إلى إشتباك بالأيادي و التلاسن بالكلمات الساقطة قبل أن يستعين الجاني بسكين من الحجم الكبير قدمه له أحد أصدقائه موجها طعنات غادرة إلى غريمة عجلت بوفاته.