فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته ﻿

شوف تيفي:
استنكر رواد العالم الأزرق اليوم السبت، انتشار فيديو يظهر ممارسات غير أخلاقية صادرة من سائق سيارة "كونغو" وهو يمارس الجنس داخلها رفقة فتاة على الطريق.
و من خلال ملتقط الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، أكد أن من شان هذه الممارسات الغير أخلاقية أن تعرض حياة مستعملي الطريق إلى الخطر.
و قد طالب فايسبوكيون مغاربة بحذف الفيديو نظرا لاحتوائه مشاهد صادمة.
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