 فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته ﻿
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فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 16:41 فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته | حوادث و حقوق
فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته
استنكر رواد العالم الأزرق اليوم السبت، انتشار فيديو يظهر ممارسات غير أخلاقية صادرة من سائق سيارة ''كونغو'' وهو يمارس الجنس داخلها رفقة فتاة على الطريق.

شوف تيفي:

استنكر رواد العالم الأزرق اليوم السبت، انتشار فيديو يظهر ممارسات غير أخلاقية صادرة من سائق سيارة "كونغو" وهو يمارس الجنس داخلها رفقة فتاة على الطريق.

و من خلال ملتقط الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، أكد أن من شان هذه الممارسات الغير أخلاقية أن تعرض حياة مستعملي الطريق إلى الخطر.

و قد طالب فايسبوكيون مغاربة بحذف الفيديو نظرا لاحتوائه مشاهد صادمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صادم فيديو الجنس الطريق

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