فيديو صادم يهز الفايسبوك..غادي فالطريق و يمارس الجنس وسط سيارته ﻿

استنكر رواد العالم الأزرق اليوم السبت، انتشار فيديو يظهر ممارسات غير أخلاقية صادرة من سائق سيارة ''كونغو'' وهو يمارس الجنس داخلها رفقة فتاة على الطريق.

شوف تيفي:

استنكر رواد العالم الأزرق اليوم السبت، انتشار فيديو يظهر ممارسات غير أخلاقية صادرة من سائق سيارة "كونغو" وهو يمارس الجنس داخلها رفقة فتاة على الطريق.

و من خلال ملتقط الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، أكد أن من شان هذه الممارسات الغير أخلاقية أن تعرض حياة مستعملي الطريق إلى الخطر.

و قد طالب فايسبوكيون مغاربة بحذف الفيديو نظرا لاحتوائه مشاهد صادمة.