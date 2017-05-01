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عاجــــل.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 16:14 عاجــــل.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية | دولي
عاجــــل.. زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريشتر ضرب شمال ولاية ''أوكلاهوما'' الأمريكية اليوم السبت, فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أيه إصابات أو أضرار.

شوف تيفي

 أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريشتر ضرب شمال ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية اليوم السبت, فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع أيه إصابات أو أضرار.

 وحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز البريطانية، فإن الزلزال وقع بالقرب من "واينوكا" على بعد حوالي 241.39 كيلومترا شمال غرب مدينة "أوكلاهوما" عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم.

هذا ولحدود الساعة لم يذكر إذا ما خلف هذا الزلزال خسائر في الأرواح أو لا.

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زلزال الولايات المتحدة الأمريكية

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