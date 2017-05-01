صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب ﻿

شوف تيفي:
1500 حالة عنف ضد الرجال منذ سنة 2016: رقم صادم أعلنته الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال المعنفين بخصوص ظاهرة العنف ضد الرجال.
و كشف بهجاجي،الذي دق ناقوس الخطر بسبب هذه الظاهرة، في تصريح صحفي أن الشبكة سجلت 1500 حالة اعتداء ضد الرجال، وذلك خلال 2016 و2017
و أكد الرئيس أن ما يفوق 20 ألف رجل تعرّضوا للتعنيف من قبل زوجاتهم في المغرب، وذلك منذ تأسيس الشبكة في فبراير 2008 .
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