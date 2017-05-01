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صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 15:57 صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب | مجتمع
صادم..شوفو شحال ديال الرجال كيتعرضو للتعنيف من طرف زوجاتهم بالمغرب
1500 حالة عنف ضد الرجال منذ سنة 2016: رقم صادم أعلنته الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال المعنفين بخصوص ظاهرة العنف ضد الرجال.

شوف تيفي:

1500 حالة عنف ضد الرجال منذ سنة 2016: رقم صادم أعلنته الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال المعنفين بخصوص ظاهرة العنف ضد الرجال.

و كشف بهجاجي،الذي دق ناقوس الخطر بسبب هذه الظاهرة، في تصريح صحفي أن الشبكة سجلت 1500 حالة اعتداء ضد الرجال، وذلك خلال 2016 و2017
و أكد الرئيس أن ما يفوق 20 ألف رجل تعرّضوا للتعنيف من قبل زوجاتهم في المغرب، وذلك منذ تأسيس الشبكة في فبراير 2008 .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رجال العنف

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