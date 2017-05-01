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خوفا من الإطاحة به..''محمد يتيم'' يقدم إعتذاره لعبد الإله بن كيران

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 15:45 خوفا من الإطاحة به..محمد يتيم يقدم إعتذاره لعبد الإله بن كيران | بوليتيك
خوفا من الإطاحة به..''محمد يتيم'' يقدم إعتذاره لعبد الإله بن كيران
توصل الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، بتوضيح من قبل ''محمد يتيم'' وزير التشغيل والإدماج المهني، يعتذر فيه لعبد الإله بن كيران بعد تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا ضد مخرجات تشكيل الحكومة، والتي خلفت

شوف تيفي

توصل الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، بتوضيح من قبل "محمد يتيم" وزير التشغيل والإدماج المهني، يعتذر فيه لعبد الإله بن كيران بعد تصريحاته المثيرة للجدل مؤخرا ضد مخرجات تشكيل الحكومة، والتي خلفت ردود فعل متباينة وصلت حد المطالبة بالإطاحة به من الأمانة العامة للبيجيدي .

وحسب ذات المصدر، "فقد اتصل نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني بمحمد يتيم، بعد مشاركته في حلقة برنامج " في قفص الاتهام "الذي تم بثه يوم الجمعة 12 ماي 2017، والذي أثار أسئلة تتعلق بالمخرجات الناتجة عن مسار تشكيل الحكومة"، حيث "ذكره بنداء الكف عن "الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة وأغلبيتها وانتظار انعقاد هيئات الحزب المعنية لإنجاز التقييم المؤسساتي"،

وإستنادا لذات المصدر، كشف محمد يتيم من خلال رسالته التوضيحية، بكون "ما ورد من أجوبة له في هذا الاتجاه إنما جاء في سياق أسئلة صاحب البرنامج وهي الأسئلة التي تم إيرادها في صيغة اتهامات موجهة لي شخصيا والى بعض الإخوة الآخرين ، ولم يكن الباعث إليها أو المقصود منها نية أو حرص على الإساءة إلى إخوة آخرين ، ولم أتصور أن فيها تجاوزا للتوجيه المشار إليه من قبل الأخ نائب الأمين العام ، ومن ثم لم تكن مخالفة له عن سبق إصرار وترصد".

و إعتذر محمد يتيم "عن كل تصريح صدر عنه - صوابا أو خطا - لم يكن مراعيا للتوجه الوارد في توجيه نائب الأمين العام، وأتحمل المسوولية الكاملة عنه، ولا ارى اي حرج في هذا الاعتذار لأَنِّي اعتبر الرجوع الى الصواب فضيلة"، على حد قول محمد يتيم.

ومباشرة بعد صدور التوضيح، عاد المدونون ليؤكدوا بأن إعتذار "محمد يتيم" لن يحميه من المحاسبة التي تنتظره واللجنة التي أشرفت على مشاورات تشكيل الحكومة، حيث كشف المدنون الأعضاء بحزب العدالة والتنمية أن قوانين الحزب تفرض محاسبة محمد يتيم الذي قد يتم طرده من الحزب بعد تمرده على نداء عبد الإله بن كيران.

‫شوف تيفي

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محمد يتيم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإعتذار شوف تيفي

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