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مثير : بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة فاس صباح اليوم ..ولاية أمن المدينة تكشف تفاصيلها البشعة و المروعة

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 15:41 مثير : بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة فاس صباح اليوم ..ولاية أمن المدينة تكشف تفاصيلها البشعة و المروعة | حوادث و حقوق
مثير : بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة فاس صباح اليوم ..ولاية أمن المدينة تكشف تفاصيلها البشعة و المروعة
تمكنت مصالح ولاية أمن فاس صباح اليوم السبت من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية كاميرونية في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب , و ذلك للإشتباه في تورطهم في إرتكاب جريمة السرقة بالكسر من داخل محل تجاري

شوف تيفي:

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس صباح اليوم السبت من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية كاميرونية في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب , و ذلك للإشتباه في تورطهم في إرتكاب جريمة السرقة بالكسر من داخل محل تجاري مقرونة بالقتل .

و ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت أحد المشتبه بهم متلبسا بحيازة حقيبة تضم سكينا و أداة حديدية قاطعة و مجموعة من الهواتف المحمولة و اللوحات الإلكترونية , تبث أنها متحصل عليها من عملية سرقة بالكسر من داخل ثلاث محلات بسوق تجاري بمدينة فاس , وذلك بعدما أسفرت التحريات و المعاينات المكانية عن العثور على الحارس الليلي مكبلا و مخنوقا , بعدما تم وضع قطعة قماش في فمه , حيث وافته المنية قبل وصوله إلى المستشفى .

و أفاد البلاغ ذاته أن الأبحاث و الإنتقالات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف إثنين من المشتبه فيهما المساهمين في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية , و ذلك على مستوى المحطة الطرقية بمدينة فاس عندما كانا ينويان مغادرتها.

و أشار البلاغ أنه تم إيداع جثة الحارس الليلي بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي , بينما تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سوق تجاري الحارس الليلي كاميرونية مدينة فاس

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