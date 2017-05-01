مثير : بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة فاس صباح اليوم ..ولاية أمن المدينة تكشف تفاصيلها البشعة و المروعة ﻿

شوف تيفي:
تمكنت مصالح ولاية أمن فاس صباح اليوم السبت من توقيف ثلاثة مواطنين من جنسية كاميرونية في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب , و ذلك للإشتباه في تورطهم في إرتكاب جريمة السرقة بالكسر من داخل محل تجاري مقرونة بالقتل .
و ذكر بلاغ لولاية أمن فاس توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت أحد المشتبه بهم متلبسا بحيازة حقيبة تضم سكينا و أداة حديدية قاطعة و مجموعة من الهواتف المحمولة و اللوحات الإلكترونية , تبث أنها متحصل عليها من عملية سرقة بالكسر من داخل ثلاث محلات بسوق تجاري بمدينة فاس , وذلك بعدما أسفرت التحريات و المعاينات المكانية عن العثور على الحارس الليلي مكبلا و مخنوقا , بعدما تم وضع قطعة قماش في فمه , حيث وافته المنية قبل وصوله إلى المستشفى .
و أفاد البلاغ ذاته أن الأبحاث و الإنتقالات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف إثنين من المشتبه فيهما المساهمين في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية , و ذلك على مستوى المحطة الطرقية بمدينة فاس عندما كانا ينويان مغادرتها.
و أشار البلاغ أنه تم إيداع جثة الحارس الليلي بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي , بينما تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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