عاجل و انفراد: قبل رمضان..شوفو أشنو وقع فضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء اليوم ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت " شوف تيفي"، أن جريمةً كادت أن تقع اليوم السبت داخل ضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء بين سيدتين لولا تدخل بعض المواطنين.
و تعود تفاصيل الحادث، عندما حلت سيدة بالضريح و دخلت في نقاش حاد مع إحدى "الشوافات" المتواجدات هناك، لتتطور الأمور إلى مشادات بالأيدي بعدما اتهمت الزبونة الشوافة المذكورة بالنصب عليها.
و دفاعا منها عن نفسها، هاجمت الشوافة زبونتها و وجهت له "ضربة "على رأسها بعصا حديدية تستخدمها في "اللدون " لتسقط الأخيرة مدرجة في دمائها.
و قد تدخل بعض المواطنين ممن حضروا الواقعة لفك هذا الخلاف بينما حملت الزبون حالها بدمائها وغادرت على متن سيارة 4x4 الفارهة.
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