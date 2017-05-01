عاجل و انفراد: قبل رمضان..شوفو أشنو وقع فضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء اليوم ﻿

علمت '' شوف تيفي''، أن جريمةً كادت أن تقع اليوم السبت داخل ضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء بين سيدتين لولا تدخل بعض المواطنين.

شوف تيفي:م غ

علمت " شوف تيفي"، أن جريمةً كادت أن تقع اليوم السبت داخل ضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء بين سيدتين لولا تدخل بعض المواطنين.



و تعود تفاصيل الحادث، عندما حلت سيدة بالضريح و دخلت في نقاش حاد مع إحدى "الشوافات" المتواجدات هناك، لتتطور الأمور إلى مشادات بالأيدي بعدما اتهمت الزبونة الشوافة المذكورة بالنصب عليها.

و دفاعا منها عن نفسها، هاجمت الشوافة زبونتها و وجهت له "ضربة "على رأسها بعصا حديدية تستخدمها في "اللدون " لتسقط الأخيرة مدرجة في دمائها.



و قد تدخل بعض المواطنين ممن حضروا الواقعة لفك هذا الخلاف بينما حملت الزبون حالها بدمائها وغادرت على متن سيارة 4x4 الفارهة.