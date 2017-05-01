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عاجل و انفراد: قبل رمضان..شوفو أشنو وقع فضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء اليوم

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 15:10 عاجل و انفراد: قبل رمضان..شوفو أشنو وقع فضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء اليوم | حوادث و حقوق
عاجل و انفراد: قبل رمضان..شوفو أشنو وقع فضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء اليوم
علمت '' شوف تيفي''، أن جريمةً كادت أن تقع اليوم السبت داخل ضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء بين سيدتين لولا تدخل بعض المواطنين.

شوف تيفي:م غ

علمت " شوف تيفي"، أن جريمةً كادت أن تقع اليوم السبت داخل ضريح سيدي عبد رحمان بالدار البيضاء بين سيدتين لولا تدخل بعض المواطنين.

و تعود تفاصيل الحادث، عندما حلت سيدة بالضريح و دخلت في نقاش حاد مع إحدى "الشوافات" المتواجدات هناك، لتتطور الأمور إلى مشادات بالأيدي بعدما اتهمت الزبونة الشوافة المذكورة بالنصب عليها.

و دفاعا منها عن نفسها، هاجمت الشوافة زبونتها و وجهت له "ضربة "على رأسها بعصا حديدية تستخدمها في "اللدون " لتسقط الأخيرة مدرجة في دمائها.

و قد تدخل بعض المواطنين ممن حضروا الواقعة لفك هذا الخلاف بينما حملت الزبون حالها بدمائها وغادرت على متن سيارة 4x4 الفارهة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سيدي عبد الرحمان ضريح

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