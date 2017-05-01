الشركة العالمية للسيارات ''رونو'' توقف إنتاجها بعد الهجوم الإلكتروني ﻿

قال متحدث باسم شركة رونو لتصنيع السيارات إن الشركة أوقفت الإنتاج في عدة مواقع اليوم السبت لمنع انتشار هجوم إلكتروني عالمي استهدف أنظمة الكمبيوتر فيها.

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قال متحدث باسم شركة رونو لتصنيع السيارات إن الشركة أوقفت الإنتاج في عدة مواقع اليوم السبت لمنع انتشار هجوم إلكتروني عالمي استهدف أنظمة الكمبيوتر فيها.

وقال المتحدث "طبقنا إجراءات استباقية بما شمل الإيقاف المؤقت للأنشطة الصناعية في بعض المواقع".

وأضاف أن مصنع رينو في ساندوفيل في شمال غرب فرنسا أحد المصانع التي توقفت عن الإنتاج لكنه رفض توفير قائمة كاملة بالمواقع التي تأثرت.