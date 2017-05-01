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بيجيدبون يطالبون بالإطاحة ''بمحمد يتيم '' بعد هجومه على ''عبد الإله بن كيران''

بتاريــخ : 13 ماي 2017 / 14:43 بيجيدبون يطالبون بالإطاحة بمحمد يتيم بعد هجومه على عبد الإله بن كيران | بوليتيك
بيجيدبون يطالبون بالإطاحة ''بمحمد يتيم '' بعد هجومه على ''عبد الإله بن كيران''
يبدو أن أعضاء حزب العدالة والتنمية، ينتظرون الإشارة فقط من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران للإطاحة ''بمحمد يتيم'' ووجوه أخرى من قيادة الحزب، خلال الإستحقاقات التنظيمية المقبلة، بعد مشاركته في

شوف تيفي

 يبدو أن أعضاء حزب العدالة والتنمية، ينتظرون الإشارة فقط من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران للإطاحة "بمحمد يتيم" ووجوه أخرى من قيادة الحزب، خلال الإستحقاقات التنظيمية المقبلة، بعد مشاركته في ما يسميه بعض الغاضبين من داخل الحزب "بالإنقلاب الأبيض" على بن كيران.

وذهب أعضاء بحزب العدالة والتنمية، في تفسير التصريحات الإعلامية "لمحمد يتيم" بكونه تجاوز الحدود في الهجوم على عبد الإله بن كيران، الذي كان سببا في تسويقه إعلاميا، بعد إستغلال "يتيم" للظرفية الصعبة التي كان يمر منها بن كيران إبان المشاورات الحكومية، وبقي ملازما له سواء بمنزله أو في الخرجات الرسمية في "تقليد غير موفق" لرفيق درب بن كيران الراحل عبد الله باها.

 وطالب مدونون ينتمون لحزب العدالة والتنمية، من خلال تدوينات على الفايسبوك، "محمد يتيم" بلزوم الصمت والإكتفاء بالمنصب الوزاري الذي حصل عليه إسوة بجميع أفراد اللجنة التي شاركت في مفاوضات تشكيل الحكومة بنسختها الحالية برئاسة سعد الدين  العثماني.

 وقال محمد يتيم في تصريح سابق، "هل بنكيران هو رسول الله؟" مضيفا في ذات التصريح، "بنكيران هو أخ لنا، مكانته محفوظة. في ولايته الحزب حقق قفزة نوعية، ولكن يبقى أحد الأخوة في نهاية المطاف”، حيث يعاتب العديد من الغاضبين بأن "محمد يتيم" بعث برسالة يخبر فيها بأن حزب العدالة والتنمية قادر على الإستمرار من دون عبد الإله بن كيران، حسب الغاضبين.

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