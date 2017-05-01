إنخفاض عدد الدول ''المتعاطفة'' مع البوليساريو من 80 إلى 37 دولة ﻿

كشفت ''القدس العربي'' أن 37 دولة تعترف بالجمهورية الوهمية التي تؤسسها جبهة البوليساريو، منها 18 دولة تتنمي لقارة إفريقيا، و17 دولة على مستوى أمريكا اللاتينية، ودولتان في آسيا.

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كشفت "القدس العربي" أن 37 دولة تعترف بالجمهورية الوهمية التي تؤسسها جبهة البوليساريو، منها 18 دولة تتنمي لقارة إفريقيا، و17 دولة على مستوى أمريكا اللاتينية، ودولتان في آسيا.



وحسب ذات المصدر، ونقلا عن مسؤول حكومي مغربي، فقد إنخفض بشكل كبير عدد الدول المناصرة والمتعاطفة مع "البوليساريو"، حيث كان الرقم خلال الشهور القليلة الماضية، يصل إلى 80 دولة تعترف بالجبهة، وبذلك فمسلسل سحب الاعتراف سيتواصل.



ووفق ذات المصدر، "فالمغرب لم يعد أمام ثنائي كما كان يسوق له الخصوم، بل أصبحنا أمام نزاع إقليمي، فالتطورات الأخيرة التي تتمثل في قرار مجلس الأمن وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والذي كان واضحاً بشكل مباشر، عندما قال إنه ينبغي على موريتانيا والجزائر المساهمة في التفاوض حول الحل السياسي، تظهر ذلك"، حيث أن وضع المغرب في ما يخص القضية الوطنية هو وضع هجومي تقدمي مُبادر في إطار سياسة حزم يقودها الملك، وتقوم على أن الذي مس المغرب سيلقى الرد في الحين، فالحزم أعطى أُكله، والكل معبأ في هذا الإطار".